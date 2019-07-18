Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

По словам одного из самых известных российских спортсменов, в стране уже давно необходима смена власти. В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.

Как правило, известные российские спортсмены поддерживают действующую власть. В частности, в позапрошлом году другая звезда хоккея Александр Овечкин создал движение «Путин-team». Его инициативу тогда поддержали многие известные коллеги.