СПЧ призвал зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму, сдавших нужное число подписей

Президентский Совет по правам человека призвал зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму, сдавших нужное число подписей. Между тем, на Трубной площади состоялась уже пятая подряд акция с требованием допустить к выборам независимых кандидатов.

Недопуск кандидатов на выборы может быть расценен как игнорирование «воли тысяч избирателей» и в конечном счете повлечь разбирательство в Конституционном суде. Об этом говорится в заявлении комиссии СПЧ по избирательным правам, которое было размещено на сайте Совета. Правозащитники также раскритиковали избирательное законодательство Москвы, которое «содержит нормы, допускающие произвольные и ничем не обоснованные оценки собранных подписей как недостоверных». Кроме того, в СПЧ считают процедуры проверки подписей непрозрачными и закрытыми для общественного контроля.

На Трубной площади в 19 часов началась очередная акция протеста против недопуска независимых кандидатов. На ней выступили те, кого московский избирком ранее отказался зарегистрировать – Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие. Митинги в их поддержку проходят ежедневно с 14 июля.

Крупная согласованная акция с теми же требованиями пройдет на проспекте Сахарова 20 июля.