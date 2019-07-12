Полиция не стала заводить дело на мать тяжело больного ребенка за покупку лекарства

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, проверка не выявила оснований для начала расследования. Москвичку, заказавшую запрещенный в России препарат от судорог, задержали на почте в начале этой недели. В связи с этим в Кремле выразили озабоченность и отметили, что Минздраву нужно навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.

Проблемой должны заняться в парламенте, но депутаты на это не обращают внимания, — сказал «Эху Москвы» уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Бунимович добавил, что не понимает, зачем, в принципе, в Госдуме нужны комитеты по социальной политике и здравоохранению.