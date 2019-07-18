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21:30, 18 июля 2019

Столичная соцзащита не получала жалоб на однополую семью, где воспитывают двоих детей

Проверки показали, что за усыновленными мальчиками осуществляется надлежащий уход. Врачи и учителя не сообщали о причинении вреда их развитию, «в том числе нравственному». Об этом сайту «Открытые медиа» сказали в ведомстве. Накануне следователи возбудили уголовное дело о халатности против сотрудников отдела соцзащиты из-за того, что местный житель вместе с другим мужчиной воспитывает двух детей. В СК считают, что в семье пропагандируют нетрадиционные отношения.



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