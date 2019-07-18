Вашингтон призвал Тегеран немедленно отпустить задержанный в Персидском заливе танкер

В Госдепартаменте осудили Корпус стражей Исламской революции за преследование судов и нарушение безопасного судоходства в районе Ормузского пролива. Как видно на ролике, опубликованном Ираном, задержанный корабль, экипаж которого подозревают в контрабанде топлива, принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Два дня назад он вошел в иранские воды и перестал передавать сигналы о своем местоположении. За последние два месяца в Персидском заливе произошло несколько атак на танкеры. Ряд стран возлагает ответственность за нападение на Иран. В исламской республике свою причастность к инцидентам отвергают.