Еврокомиссия оштрафовала американского производителя микрочипов Qualcomm на 240 миллионов евро

Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В период с 2009-го по 2011-ый год она продавала свою продукцию двум китайским производителям смартфонов по заниженным ценам, чтобы вытеснить с рынка британского конкурента. Это уже второй штраф, наложенный на Qualcomm за последние два года. В начале 2018-го года американская компания была оштрафована почти на миллиард евро. Она платила Apple, чтобы та не использовала чипы других производителей в iPhone.