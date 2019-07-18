СПЧ призывает Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму, сдавших нужное количество подписей

Их недопуск может расцениваться как игнорирование воли избирателей и стать предметом рассмотрения в Конституционном суде. Об этом говорится в заявлении комиссии СПЧ по избирательным правам. Несколько часов назад в Москве началась пятая подряд акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы. Официальной причиной отказа стали недействительные подписи, но сами оппозиционеры утверждают, что их сняли по политическим причинам.