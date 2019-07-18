Полиция не нашла оснований для возбуждения дела в отношении москвички, задержанной на почте с лекарствами для ребенка

Полиция не нашла оснований для возбуждения дела в отношении москвички, задержанной на почте с лекарствами для больного ребенка. Об этом сообщает ТАСС. Судя по комментарию Минздрава, претензии к женщине были связаны с тем, что она не получила назначения врачей на запрещенное в России лекарство. Ее делом занималась Федеральная таможенная служба. Озабоченность в связи с задержанием москвички выразили в Кремле. Там напомнили Минздраву о необходимости навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.