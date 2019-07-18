Новый владелец грузинского телеканала «Рустави 2» сменил гендиректора

Ника Гварамия, ранее нецензурно высказавшийся о местных винах, был отправлен в отставку. Ранее ЕСПЧ признал владельцем компании бизнесмена Кибара Халваши, который утратил контроль над каналом 13 лет назад. Предприниматель пообещал не касаться редакционной политики за исключением увольнения гендиректора.

С телеканалом «Рустави 2» в начале месяца были связаны несколько скандалов. Сначала ведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи нецензурно высказался в адрес Владимира Путина, затем резкие слова позволил себе Гварамия, комментируя решение российских властей запретить авиасообщение между странами.