США в данный момент не рассматривают санкции против Турции из-за поставок С-400

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента страны Дональда Трампа. Накануне в Вашингтоне сказали, что решение Анкары приобрести российские системы ПВО делает невозможным ее участие в программе истребителей Ф-35. После этого президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что страна заплатила за самолеты почти полтора миллиарда долларов и четыре боевые машины уже поставлены. Представитель оборонного сектора республики сказал, что Анкара готова рассмотреть альтернативы американским истребителям.