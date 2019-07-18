Дания дала первое разрешение на строительство проекта Baltic Pipe

С помощью трубопровода из Норвегии Польша хочет снизить зависимость от «Газпрома». Теперь датской компании-оператору нужно получить разрешение от десятка муниципалитетов для строительства сухопутной трассы магистрали. Тем временем, власти Дании уже несколько лет не согласовывают заявку проекта компании «Северного потока – 2» на прохождение морского участка трубопровода в датских водах. Как ожидается, проект Baltic Pipe завершат осенью 2022-ого года. Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с «Газпромом».