Новая глава Еврокомиссии призвала страны ЕС придерживаться санкций против России

В интервью газете Welt Урсула фон дер Ляйен отметила, что Кремль не прощает слабости, а ЕС и США должны объединить свои силы против общих противников. По выражению фон дер Ляйен, Брюссель и Вашингтон «сидят по одну сторону стола».

Кандидатура главы Минобороны ФРГ на пост председателя Еврокомиссии позавчера была поддержана депутатами Европарламента. После официального утверждения в должности, фон дер Ляйен станет первой женщиной и первым представителем ФРГ на этой ключевой для ЕС позиции.