Власти Германии вслед за США предупредили о рисках использования приложения FaceApp

Представитель правительства ФРГ в эфире радиостанции SWR высказал опасения, что «важные персональные данные могут попасть не в те руки». Ранее к ФБР обратился член сената США, который попросил проверить, не передает ли FaceApp личные данные американцев третьим сторонам.

Российское приложение для редактирования фотографий в последнее время снова стало популярным по всему миру из-за функции состаривания лиц. Основатель компании Ярослав Гончаров в интервью журналу «Форбс» сказал, что сервис не использует личные данные пользователей без их согласия.