В Москве на Трубной площади началась очередная акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

По подсчетам «Новой газеты», сейчас на митинге около 150 человек. Константин Янкаускас, которому власти отказали в регистрации на выборы, сказал, что он, а также Дмитрий Гудков и Иван Жданов, уже подали жалобы в Мосгоризбирком.

Ранее избирательная комиссия города отказала в регистрации большинству независимых кандидатов. После несогласованной акции у Мосгоризбиркома в прошлое воскресенье, оппозиционеры призвали своих соратников каждый день к семи вечера выходить на Трубную площадь и требовать их регистрации.