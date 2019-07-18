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19:30, 18 июля 2019

В Москве на Трубной площади началась очередная акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

По подсчетам «Новой газеты», сейчас на митинге около 150 человек. Константин Янкаускас, которому власти отказали в регистрации на выборы, сказал, что он, а также Дмитрий Гудков и Иван Жданов, уже подали жалобы в Мосгоризбирком.
Ранее избирательная комиссия города отказала в регистрации большинству независимых кандидатов. После несогласованной акции у Мосгоризбиркома в прошлое воскресенье, оппозиционеры призвали своих соратников каждый день к семи вечера выходить на Трубную площадь и требовать их регистрации.



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