Полиция обнаружила подпольный реабилитационный центр для людей с зависимостями, которых удерживали силой и избивали

Омская полиция обнаружила подпольный реабилитационный центр для людей с зависимостями, которых удерживали там силой и избивали. По делу о незаконном лишении свободы задержаны двое руководителей центра, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Создатель «Очага» заключен под домашний арест, его сообщник арестован, им грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. В числе прочего у них изъяли большое количество сильнодействующих препаратов.