В Орехово-Зуевском городском округе полицейские задержали не менее восьми экоактивистов и местных жителей

У города Ликино-Дулево в подмосковном Орехово-Зуевском городском округе полицейские задержали не менее восьми экоактивистов и местных жителей. Люди выступили против вырубки леса для строительства комплекса по переработке отходов.

Ранее жители достигли компромисса с местными властями, но администрация все-таки начала вводить в лес технику. Полицейские вели себя очень жестко, об этом «Эху Москвы» рассказала Ольга Босацкая, которая присутствовала при задержаниях. Полиция задержала около десяти человек, их до сих пор не отпустили, добавила Босацкая.