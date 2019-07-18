В Литве задержан еще один фигурант дела по загрязнению нефтепровода «Дружба»

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бывшем гендиректоре «Саматранснефти» Романе Ружечко. Он находился в международном розыске. Фигурантами дела стали шесть человек. По версии следствия, они похитили нефть на сумму около 1 миллиона рублей, а чтобы скрыть преступление, залили в узел слива нефтепродукты, не отвечающие стандартам.

В конце апреля загрязненное сырье обнаружили в «Белнефтехиме». В связи с этим участок транзитного трубопровода временно был перекрыт.