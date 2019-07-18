Москвичка, задержанная при получении посылки с запрещенным лекарством, не получала назначения врачей

Именно с этим, судя по комментарию Минздрава, связаны претензии в ее адрес. В ведомстве уточнили, что граждане могут провозить наркотические и психотропные лекарства без разрешения, но при наличии медицинских документов.

Мать, заказавшую для больного ребенка препарат от судорог, задержали на почте в начале этой недели. Как уточняло ТАСС, материалы ее дела находятся в Федеральной таможенной службе. В связи с этим, в Кремле выразили озабоченность и напомнили Минздраву о необходимости навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.