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18:23, 18 июля 2019

Компания-разработчик ФейсАпп считает безосновательными обвинения американских политиков

Компания-разработчик мобильного приложения ФейсАпп, которое позволяет редактировать фотопортреты, считает безосновательными обвинения американских политиков. Последние не исключили, что сервис угрожает национальной безопасности США.

Примерно 99% пользователей не регистрируются в FaceApp, поэтому у создателей приложения нет доступа к каким-либо данным, которые могли бы идентифицировать человека. Таким образом основатель сервиса Ярослав Гончаров прокомментировал изданию Фонтанка.ру заявление лидера демократов в американском сенате Чака Шумера. Последний в своем письме к главе ФБР выразил обеспокоенность тем, что FaceApp может нести угрозу национальной безопасности США из-за безграничного Кроме того, Гончаров добавил, что приложение выполняет большую часть обработки фотографий в облаке, а сохраненные там изображения удаляются в течение двух суток. Быстрее это можно сделать по требованию пользователей. Создатель FaceApp отдельно подчеркнул цитирую компания не продает и не передает какие-либо пользовательские данные третьим лицам конец цитаты. Приложение FaceApp позволяет значительно редактировать фотографии, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки.

Последние несколько недель приложение ФейсАпп находится в мировых топах по скачиванию



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