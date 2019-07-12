Прокуратура Массачусетса сняла обвинения с Кевина Спейси в домогательствах к тогда 18-летнему сыну телеведущей

Прокуратура штата Массачусетс сняла обвинения с актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах к тогда 18-летнему сыну американской телеведущей.

Молодой человек обвинял актера в том, что Спейси, напоив его, стал к нему приставать в ресторане на острове Нантакет, где он работал официантом. Объективным доказательством обвинения служили сообщения, якобы сделанные и принятые на смартфон пострадавшего. Однако на требование судьи их показать, юноша сказал, что его смартфон пропал. При этом он отказался давать дополнительные показания, сославшись на пятую поправку конституции США, позволяющую не свидетельствовать против самого себя, пишет сайт Би-би-си.

Как уточняет издание Hill, в ходе предварительных слушаний мать обвинителя, Хезер Анру призналась, что стерла с телефона сына, часть сообщений которые могли относиться к делу. Британская Телеграф к этому добавляет, что молодой человек заявил полиции, что во время встречи в баре с Кевином Спейси отправлял сообщения своей девушке. В этой же статье приводятся слова Спейси о том, что, цитата, он «провели прекрасный вечер, флиртуя друг с другом по обоюдному согласию».

Адам Ситрон, бывший помощник окружного прокурора округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк сказал в интервью Телеграф, что, цитата, «семья и сторона обвинения, судя по всему, поняли, куда движется дело». «Они знали, что было в памяти телефона. Мы имеем дело с молодым человеком, который, возможно, был не полностью откровенен со своей матерью, рассказывая о том, что произошло. А также с матерью, которая, наверное, не знала всех фактов», конец цитаты.

Защита Спейси ухватилась за тот факт, что часть записей с телефона, которые предъявлялись в качестве доказательства обвинения, была удалена, что само по себе является уголовным преступлением.

Кевина Спейси обвиняли в сексуальных домогательствах в нескольких странах, пишет сайт Би-би-си. – На волне движения #MeToo это приобрело широкую огласку и стоило актеру карьеры. Однако пока ни одно из обвинений, кроме описанного дела на острове Нантакет, так и не дошло до суда. Первое из них было предъявлено около двух лет назад и касалось событий 30-летней давности.

Отрицая вменяемые ему преступления, Кевин Спейси несколько месяцев назад записал видео, где, представ в роли своего героя из сериала Карточный домик, обратил внимание судей на то, что обвинения невозможно выдвигать без наличия улик и фактов.

В случае невиновности Спейси должны понести наказания те, кто пытался его оговорить. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал писатель Виктор Шендерович. В последнее время в мире выработалась тенденция к массовым злоупотреблениям, добавил Виктор Шендерович. До тех пор, пока судить виновных должны их соучастники, правосудия не будет, отметил писатель.