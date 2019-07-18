Первая в истории Белоруссии золота медаль Зимних Олимпийских Игр выставлена на аукцион

На одном из американских электронных аукционов появились два олимпийских лота. Главный – это золото олимпиады в канадском Ванкувере 2010 года, которое завоевал Алексей Гришин в лыжной акробатике. Также он продает и бронзу, которая была выиграна восемью годами ранее в американском Солт-Лейк-Сити. При начальной ставке в 5 тысяч долларов награда уже сейчас оценивается в 22 тысячи. Как полагают эксперты, она может подорожать еще и уйти за 50. Что же до бронзы то ее потенциал оценивается в 25 тысяч долларов. Гришин закончил карьеру в 2014 году. В 2002 году он признавался спортсменом года в Белоруссии, становился Чемпионом мира и дважды был вторым в общем зачете Кубка Мира. Алексею даже была посвящена именная почтовая марка, выпущенная на Родине. До 2014 года его награды экспонировались в Музее современной государственности Белоруссии, но затем их вернули владельцу. О причинах, которые заставили Алексея продавать медали, не сообщается. Также не известно и о планах представителей страны выкупить первое в ее истории олимпийское золото.

Два года назад знаменитая советская гимнастка, уроженка Белоруссии Ольга Корбут продала пять олимпийских медалей, выручив за них чуть больше двухсот восьмидесяти тысяч долларов.