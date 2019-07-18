Лукашенко предложил Путину решить все спорные вопросы в отношениях России и Белоруссии до  8 декабря

Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину решить все спорные вопросы в отношениях России и Белоруссии до 8 декабря, когда будет отмечаться двадцатилетие Союзного договора. Лукашенко и Путин сегодня приняли участие в форуме регионов двух стран. Белорусский лидер заявил, в частности, что западные страны должны перестать критиковать Минск и Москву за нарушения прав человека. По словам Лукашенко, белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали.