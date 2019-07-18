Россия готова поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35, если Анкара выразит такое желание

Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов. Между тем, в Турцию сегодня прибыл 15-й по счету грузовой самолет с компонентами российской зенитно-ракетной системы С-400. Этим крайне недовольны в Соединенных Штатах. США и их партнеры готовы отстранить Турцию от программы создания бомбардировщиков Ф-35.

Об этом сообщила зам.министра обороны Эллен Лорд.

В Анкаре уже сказали, что решение США нанесет непоправимый вред двусторонним отношениям.