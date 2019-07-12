ЧП произошло на атомной электростанции в Тверской области

Там прекратили работу три из четырех энергоблоков. Виной всему короткое замыкание, — рассказал РБК директор Департамента коммуникаций Росэнергоатома Андрей Тимонов.

Данное происшествие никак не повлияет на поступление электричества к потребителям, — утверждает член Общественного совета Росатома Валерий Меньшиков.

Серьезной угрозы в связи с происшествием на Калининской АЭС нет, — сказал «Эху Москвы» эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.

В Минэнерго надеются, что Калининская АЭС начнет нормально функционировать в течение двух дней.