Прокуратура проведет проверку досудебного соглашения между следствием и фигурантом дела «Нового величия» Ребровским

Прокуратура проведет проверку досудебного соглашения между следствием и фигурантом дела «Нового величия» Павлом Ребровским. Мосгорсуд, таким образом, приостановил рассмотрение апелляции на приговор Ребровскому в 2,5 года колонии.

После того, как слушателей пустили в зал, судьи лишь зачитали свое определение. Согласно нему, в Мосгорсуд из Люблинского суда столицы пришла информация о возможном нарушении Ребровским условий сделки со следствием. В чем оно может заключаться, не уточнялось. При этом ранее Ребровский отказался от своих признательных показаний, сказав, что следователь оказал на него давление. Речь пока что не идет о пересмотре приговора – об этом сказала адвокат осужденного фигуранта дела «Нового Величия» Мария Эйсмонт.

Пришедший на заседание сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщев, в свою очередь, выразил мнение, что высказывания Ребровского о давлении со стороны следствия – важный и храбрый поступок.

Ребровский – один из двух фигурантов дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие», чей процесс шел в особом порядке. При этом в конце марта он получил 2,5 года колонии общего режима, в то время как Рустам Рустамов – 2 года условно. Выступая свидетелем обвинения на процессе по остальным фигурантам дела «Нового величия», Ребровский сказал, что следователь выдумал его признательные показания, угрожая применить против него статью о терроризме. Он настаивал на том, что никто из членов группы не замышлял экстремистских действий, а провокации исходили от информатора полиции Руслана Д. Ребровский также утверждает, что дал признательные показания в рамках уговора, согласно которому ему обещали условный срок, но вместо этого дали реальный.

На пятницу в Люблинском суде назначен повторный допрос Ребровского в качестве свидетеля. Всего на скамье подсудимых сейчас 8 человек, никто из них вину не признает.