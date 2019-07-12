Венедиктов сообщил, что следующее тестовое электронное голосование пройдет 23 июля

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что следующее тестовое голосование пройдет 23 июля. Об этом он рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы приняли решение, что 23 июля с 8:00 до 20:00 проведем новое тестовое голосование. Оно будет общегородским, связано с вопросом «что делать с бездомными собаками и кошками?», — сказал он.

По его словам, это голосование не будет иметь юридической силы, однако мэр Москвы Сергей Собянин выразил желание ознакомиться с его результатами. Москвичи смогут зарегистрироваться для прохождения голосования до 22 июля.

«Уже сейчас можно в течение 4-х дней до 22 июля зайти на mos.ru и, если у Вас есть личный кабинет на этом сайте, то вы должны просто зарегистрироваться, чтобы принять участие в голосовании. При отсутствии личного кабинета, вы должны опять же зайти на этот сайт, зарегистрироваться, и тогда с 23 откроется голосование», — сказал А. Венедиктов.

Как он отметил, на сайте «Эха Москвы» создан специальный баннер, нажав на который, можно подробнее узнать об этом голосовании и перейти на сайт mos.ru.

Ранее Алексей Венедиктов признал, что первое тестовое электронное голосование было неудачным.