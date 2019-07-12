Зарплата половины россиян оказалась меньше 35 тысяч рублей

Об этом свидетельствуют подсчеты Росстата; кроме того, был выявлен большой разрыв между разными категориями работников.

Согласно выводам специалистов Росстата, медианная зарплата россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, составляет 34335 рублей. Речь идет об уровне оплаты труда, который находится ровно посередине зарплатного списка, то есть половина работников получает больше, а половина – меньше. Всего исследование охватило больше 27 миллионов человек.

Такой уровень зарплаты не означает кризиса доходов населения, но и не внушает оптимизма, отметил в беседе с «Эхом Москвы» профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Медианная зарплата значительно ниже средней по стране, которая составляет почти 48 тысяч рублей. При этом медианный доход больше приближен к реальным заработкам значительной части населения, отмечает РБК. Опрошенные изданием эксперты отметили, что 20 процентов самых высокооплачиваемых работников получает почти половину всего зарплатного фонда страны, и именно это влияет на завышение среднего размера окладов.



В Москве по данным на апрель этого года средняя зарплата составила 96 тысяч рублей. Медианная зарплата почти на треть меньше – 66 тысяч.

Между тем, Министерство обороны согласовало резкое повышение зарплаты рядовым и сержантам контрактной службы. Об этом пишет газета Ведомости.