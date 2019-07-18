Украина, возможно, вскоре будет предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство этническим украинцам, а также лицам, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах. Проработать этот вопрос Владимир Зеленский поручил МИДу Украины.

Это произошло спустя несколько часов после того, как Владимир Путин своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут рассчитывать на получение российских паспортов.

Получившие украинское гражданство россияне не перестанут быть гражданами нашей страны, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что сама идея выдачи паспортов этническим украинцам — это внутреннее дело Украины.



Упрощенная система выдачи паспортов будет иметь большое значение для многих россиян, — сказал «Эху Москвы» шеф-корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цымбалюк. Цымбалюк добавил, что подобная норма действует и в странах Европейского союза



Если Украина действительно упростит получение гражданства этническим украинцам, то это, безусловно, будет выгодно самой стране. Так считает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который недавно получил украинский паспорт.

По словам Пономарева, Владимир Зеленский, судя по всему, намерен серьезно обновить правительство , и в случае одобрения инициативы он сможет пригласить специалистов из украинских диаспор за рубежом.

Упрощенная процедура выдачи паспортов с обеих сторон может привести к сближению России и Украины, — сказал в эфире «Эха Москвы» политик Евгений Ройзман.