BlaBlaCar заблокировал аккаунт водителя, который якобы вез пассажира в кабине поезда

Сервис по совместным поездкам на автомобиле проверяет информацию. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что о подобной истории стало известно два года назад, но тогда она оказалась фейком. В пресс-службе Октябрьской железной дороги также проводят служебную проверку. Как ранее сообщил сайт Baza, житель Москвы, который собрался ехать в Петербург, забронировал место в автомобиле через BlaBlaCar. Хозяин машины якобы оказался машинистом, который встретил попутчика на Московском вокзале Санкт-Петербурга, посадил его в кабину поезда и довез до столицы.