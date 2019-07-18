Советнику главы СК предъявили второе обвинение по делу о покушении на волгоградского губернатора

Как рассказал ТАСС адвокат Михаила Музраева, речь идет о незаконном хранении боеприпасов. Уточняется, что при обыске в рабочем кабинете советника Александра Бастрыкина были найдены три пачки патронов винтовки «Маузер». Ранее Музраева обвинили в теракте, совершенном группой лиц.

Показания на высокопоставленного следователя дал волгоградский бизнесмен, задержанный по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области. Музраев возглавляя местное управление СК в последние 11 лет, а в 2019-ом стал советников главы ведомства.