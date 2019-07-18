Instagram начал скрывать количество лайков под публикациями пользователей в семи странах
Как передает профильный сайт TechCrunch, нововведение коснулось Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Теперь количество лайков видит только автор поста, но не его подписчики.
Таким образом социальная сеть хочет остановить погоню за популярностью у других пользователей, и побудить создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с другими на предмет количества лайков.
Если такой подход сработает, он может быть распространен и на другие страны.