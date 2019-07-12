Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу и после увольнения со службы

Соответствующий законопроект был внесен сегодня в Госдуму. Предполагается, что запрет будет действовать в течение пяти лет после прекращения работы и позволит избежать задержания сотрудников в других странах.

Идея выглядит избыточной, так как действующих мер вполне достаточно, — сказал «Эху Москвы» полковник ФСБ в запасе Анатолий Ермолин. По мнению Ермолина, закон будет просто ущемлять людей, которые когда-то служили в органах, а сейчас хотят жить как обычные люди.