Компания Healthy Food приостановила производство еды для аппаратов уличной торговли

Это произошло после того, как в Москве по меньшей мере 65 человек отравились их продукцией. По данным городского управления Роспотребнадзора, у пострадавших острая кишечная инфекция, сообщает агентство «Москва».

Сотрудники бизнес-центров начали обращаться в больницы еще на прошлой неделе. Пациенты связывали недомогание с тем, что они поели бутерброды с тунцом из вендинговых автоматов. После этого почти 50 мобильных точек Healthy Food были закрыты.