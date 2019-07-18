В Ликино-Дулево полиция задержала восемь человек, протестовавших против свалки

В их числе оказалась семилетняя девочка, которую вместе с остальными посадили в автозак.

Очередной конфликт на месте стройки в Ликино-Дулево начался сегодня рано утром, когда рабочие завели технику для продолжения вырубки леса. Их попытались остановить около ста местных жителей, но вскоре активистов стали разгонять полицейские в шлемах. Силовики действовали жестко: очевидцы рассказали, что пожилому мужчине сломали руку и потащили в автозак, а одну из женщин избили дубинками до потери сознания. Видеозаписи, на которых запечатлены пострадавшие, опубликовал у себя в «Твиттере» политик Дмитрий Гудков. В общей сложности были госпитализированы пять человек. От восьми до 10 активистов задержали. В их числе была женщина с семилетней девочкой. Ребенка сначала отправили прямо за решетку в автозак, но затем все же пересадили на сиденье. После приезда в отделение полиции девочку передали отцу.

Протесты против строительства комплекса по переработке отходов вблизи Ликино-Дулево продолжаются с марта. Местные жители опасаются превращения окружающей территории в большую свалку.