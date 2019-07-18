Популярное приложение Face App не использует личные данные пользователи без их личного согласия

Об этом журналу Forbes рассказал создатель сервиса для редактирования фотографий Ярослав Гончаров. Он подчеркнул, что в программу загружаются только те снимки, которые сам пользователь хочет изменить, а через 48 часов они автоматически удаляются с сервера.

В среду лидер демократов в Сенате США попросил ФБР разобраться с последствиями для американцев, использующих приложение для редактирования фотографий. По словам Чака Шумера, из-за того, что сервис расположен в России, возникает вопрос: предоставляются ли личные данные граждан США властям зарубежных стран.

Face App за последнее время переживает очередной всплеск популярности из-за функции, позволяющей «состарить» лицо на фотографии.