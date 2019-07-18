Госдума приняла законы, определяющие понятие шпионской техники

В эту категорию входят приборы для проникновения в помещение и взлома электронных устройств. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что из-под действия статей Уголовного кодекса и кодекса об административных правонарушениях, в частности, выведут GPS-трекеры для поиска домашних животных и очки со встроенной видеокамерой. В позапрошлом году Владимир Путин предложил урегулировать вопрос использования так называемой шпионской техники. Это произошло после того, как ему стало известно об уголовном деле курганского фермера, которое завели из-за GPS-трекера для коровы.