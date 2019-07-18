Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе по подозрению в контрабанде нефти

Как передает местное национальное телевидение, Корпус стражей исламской революции также взял под стражу 12 членов экипажа судна. По некоторым данным, корабль мог перевозить сырье от иранских контрабандистов иностранным покупателям. Название судна не сообщается. Между тем, два дня назад танкер Riah из Объединенных Арабских Эмиратов вошел в иранские воды и перестал передавать сигналы о своем местоположении.

За последние два месяца в этом районе произошло несколько атак на танкеры. Некоторые страны возлагают ответственность за случившееся на Тегеран. В исламской республике это отвергают.