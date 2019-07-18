Иранский Корпус стражей исламской революции задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Речь идет о подозрениях в перевозке контрабандной нефти.

Танкер, перевозивший миллион баррелей нефти, получил ее от нескольких иранских судов и затем должен был его перегрузить на другие иностранные корабли. Об этом говорится в заявлении иранских военных, которое привело агентство «Тасним». Государственное республиканское телевидение, в свою очередь, сообщило, что элитные подразделения перехватили корабль в Ормузском проливе у иранского острова Ларак и взяли под стражу 12 членов экипажа. При этом какой стране принадлежит судно, не уточняется. Вместе с тем, согласно источникам агентства Associated Press в Пентагоне, американские власти полагают, что Иран захватил танкер Объединенных Арабских Эмиратов. В Корпусе стражей исламской революции это отрицают, говоря, что речь идет о другом корабле. А во вторник МИД Ирана сообщал, что переправил приписанное к Эмиратам судно в свои воды из-за технических неполадок. На фоне новых данных нефть марки Brent на лондонской бирже дорожает почти на 1%: ее стоимость превысила 64 доллара за баррель.

В мае власти Эмиратов сообщили об атаках на четыре нефтяных танкера вблизи своей территории. А в июне в Оманском заливе было совершено нападение еще на два подобных корабля. Ряд стран – в том числе США – возложили ответственность на Тегеран, но он свою причастность отрицает.