Украина прорабатывает вопрос об упрощенном получении гражданства для этнических украинцев из дружественных стран

Власти Украины прорабатывают вопрос об упрощенном получении украинского гражданства для этнических украинцев из дружественных стран. Соответствующее поручение МИДу Владимир Зеленский дал спустя несколько часов после того, как Владимир Путин своим указом увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство России в упрощенном порядке.

Получившие украинское гражданство россияне не перестают быть гражданами нашей страны, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что сама идея выдачи паспортов этническим украинцам это внутреннее дело Украины.