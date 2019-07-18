Москва заняла третье место в мире по числу миллиардеров
Как сообщает РБК, в столице России сейчас проживают более 70 человек с состоянием в один миллиард долларов и выше. Это больше чем в Лос-Анджелесе, Токио или Париже.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как сообщает РБК, в столице России сейчас проживают более 70 человек с состоянием в один миллиард долларов и выше. Это больше чем в Лос-Анджелесе, Токио или Париже.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…