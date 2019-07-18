Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку в отношении фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского

Судье необходимо поянтЬ, нарушил ли он сделку со следствием, когда отказался от показаний, — сказала адвокат Мария Эйсмонт. По ее словам, в это время речи о пересмотре приговора идти не может.

Павел Ребровский ранее в особом порядке был осужден на два с половиной года колонии. Завтра в Люблинском суде должен состояться его повторный допрос.

Фигурантов дела Нового величия обвиняют в организации экстремистского сообщества.