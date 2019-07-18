Россия готова поставить Турции истребители Су-35

Предложение Москвы прозвучало после того, как США предупредили Анкару, что она не получит истребители-бомбардировщики F-35.

Российская сторона «готова проработать» поставки истребителя пятого поколения Су-35, если у Турции возникнет такое желание, рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. При этом каких-либо деталей возможных контрактов он не привел.

Заявление руководителя госкорпорации прозвучало на фоне нарастания напряженности в отношениях США и Турции. Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что Анкара не сможет покупать истребители-бомбардировщики F-35, в разработке которых она участвовала. Поводом для введения запрета стала неготовность Турции отказываться от покупки российских зенитных комплексов С-400. Контракт был заключен еще в 2017 году, а его стоимость оценивалась в 2,5 миллиарда долларов. Поставки комплексов начались 12 июля, и сейчас самолеты российского Минобороны продолжают доставлять в Турцию компоненты С-400.

Ранее сообщалось, что Турция готова рассмотреть альтернативы американскому F-35, но напрямую о Су-35 не говорилось.