Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков в стране до 5% к 2035 году
В последней версии концепции по борьбе с курением говорится о 21%. Как отмечает РБК, сейчас доля любителей табака почти такая же — 22,5%.
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В последней версии концепции по борьбе с курением говорится о 21%. Как отмечает РБК, сейчас доля любителей табака почти такая же — 22,5%.
Как бракуют реальных людей Среди забракованных таким способом подписей оказались избиратели, у которых эти подписи я брал лично. Это мои сторонники. Я утверждаю: «экспертиза», на основании которой забраковано более трехсот моих подписей, это чистая липа. Требую признать подписи действительными…