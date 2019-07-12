За россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан России

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского предоставлять украинское гражданство этническим украинцам.

В Кремле напомнили, что Россия в принципе не признает двойного гражданства.



Упрощенная система выдачи паспортов будет иметь большое значение для многих россиян, — сказал «Эху» шеф-корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цымбалюк.

Цымбалюк добавил, что подобная норма действует и в странах Европейского союза