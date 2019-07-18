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14:09, 18 июля 2019

Американский сенатор обратился в ФБР с просьбой проверить созданное в России онлайн-приложение FaceApp

Американский сенатор обратился в ФБР с просьбой проверить созданное в России онлайн-приложение на предмет защиты от использования личных данных американских пользователей.

В своем Твиттере, адресуясь к руководству ФБР, сенатор-демократ Чак Шумер обращает внимание спецслужб на разработанное в Санкт-Петербурге приложение FaceАpp, позволяющее редактировать селфи, чтобы они выглядели старше или моложе. Сенатор обеспокоен, что личные данные миллионов граждан США могут быть переданы, цитата, «враждебной иностранной державе».
Эксперт в области кибербезопасности канадского издания Citynews обращает внимание на то, что, являясь бесплатным, данный продукт предоставляет потенциальным хакерах главную ценность Интернет-пользователя  — его личную информацию. Даже ваша фотография, предупреждает он, может вам сильно навредить, будучи использованной, например, как личный идентификатор при разблокировании телефона или при создании ложных, но выглядящих даже более реально аккаунтов в соцсетях, через которые от вашего имени будут осуществляться атаки на вашу семью или друзей. Кроме этого, отмечает киберэксперт, поисковые запросы и местонахождение пользователя могут быть проданы заинтересованным коммерческим компаниям.

Приложение FaceApp было разработано два года назад бывшим сотрудником компании Яндекс.



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