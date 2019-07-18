С актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека

Это пока единственное дело, дошедшее до суда. Но о приставаниях со стороны актера заявили десятки человек.

Обладатель двух статуэток «Оскар» Кевин Спейси оказался в центре скандала на волне движения #MeToo, когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах в октябре 2017 года. Спейси тогда извинился, но сказал, что не помнит этого случай, он также признался в гомосексуальности. В этом случае речь шла о событиях 30-летней давности, поэтому в итоге прокуратура обвинения Спейси предъявлять не стала. Зато предъявили другие его жертвы, более 30 человек, среди них и 18-летний молодой человек. И хотя только это дело в итоге дошло до суда, репутации Спейси был нанесен непоправимый ущерб. Киностудии не хотели, чтобы с их фильмами ассоциировалось его имя. Актера сняли с главной роли в рейтинговом сериале «Карточный домик», вырезали сцены с участием Спейси из нескольких готовящихся к прокату картин, а фильм «Все деньги мира» пересняли с другим актером. По некоторым данным, Спейси старался не появляться на публике и даже проходил курс реабилитации от сексуальной зависимости. Спустя год после первых обвинений он опубликовал видеозапись, на которой в образе своего героя из «Карточного домика» циничного и беспринципного Френка Андервуда обратился к зрителю.

Последний фильм с участием Спейси, который вышел в прокат – «Клуб миллиардеров» в августе прошлого года – в день премьеры его посмотрели всего 10 человек. После скандала с домогательствами в новые проекты актера больше не приглашали.

Против Спейси в настоящий момент расследуется еще несколько обвинений в сексуальных домогательствах. Этим занимается лондонская полиция. Сам актер настаивает на своей невиновности.