Об этом объявил её генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

Подчёркиваю, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю. Такая мера, вместо того, чтобы остановить Эболу, могла бы в действительности лишь помешать борьбе с заболеванием. Подобные ограничения вынуждают людей незаконно и бесконтрольно пересекать границу, что повышает вероятность распространения болезни.

За последний год выявлено две с половиной тысячи случаев заболевания Эболой.