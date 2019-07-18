Представитель ФТС: Москвичка, которую задержали при получении таблеток для больного сына, не предъявила рецепт

Москвичка Елена Боголюбова, получившая посылку с лекарственным препаратом для тяжело больного сына, не смогла предъявить рецепт на этот препарат. Таможенные органы готовятся передать материалы дела в прокуратуру и МВД, сообщила ТАСС представитель Центрального таможенного управления Екатерина Анчипорова. Боголюбову задержали на почте 16 июля, куда она пришла за посылкой с лекарством. Препарат «Фризиум» не зарегистрирован в России. Женщину допрашивали 7 часов. Она может стать фигурантом уголовного дела о контрабанде запрещённых веществ.

После задержания матери ребенка-инвалида Кремль попросил Минздрав «навести порядок» в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.