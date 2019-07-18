Получившие украинское гражданство россияне не перестают быть гражданами нашей страны, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что есть какие-то расчеты, можно прогнозировать до посинения. Но эти цифры, вы понимаете, они будут иметь абсолютно относительное значение… Вы знаете, что Россия не признает второго гражданства. Поэтому в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства этническим украинцам из дружественных стран, а также тем. Кто в своих родных странах сталкивается с нарушением прав и свобод.