Прокуратура проведет проверку досудебного соглашения фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского

Такое решение принял Мосгорсуд, где должна была рассматриваться апелляция на его приговор в 2,5 года колонии.

Процесс занял всего лишь около 2-х минут. Столько времени ушло на чтение определения: согласно нему, Мосгорсуд получил информацию из Люблинского суда о возможном нарушении осужденным досудебного соглашения. В чем оно может заключаться, судьи не уточнили. Апелляция Ребровского по делу «Нового величия» в результате была снята с рассмотрения и отложена на неопределенный срок. Речь о пересмотре приговора при этом пока что не идет, сказала его адвокат Мария Эйсмонт.

Павел Ребровский ранее заключил сделку со следствием и признал свою вину в создании экстремистского сообщества. Его дело рассматривалось в особом порядке. Однако затем Ребровский, выступавший в качестве свидетеля обвинения на общем процессе по делу «Нового величия», сказал, что его показания выдуманы следователем под угрозой применения статьи 205 «Терроризм». Он также утверждает, что подписал соглашение, рассчитывая на условный срок, однако Люблинский суд по просьбе гособвинения назначил молодому человеку реальное наказание.

Следствие полагает, что фигуранты дела «Нового величия» планировали свергнуть конституционный строй. Защита же обвиняемых настаивает, что дело спровоцировано провокатором спецслужб, а сами они не планировали совершать экстремистские действия.

Люди в погонах в принципе не могли предложить такую сделку — говорил в эфире «Эха» адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, это не входит в их полномочия.

Отводка Бадамшин добавил, что обвиняемый не сможет подтвердить факт такой сделки со следствием, поскольку она не была где-либо зафиксирована.

Заявление Ребровского о том, что он дал показания под давлением следствия, — это важный и храбрый поступок. Такое мнение высказал член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.

Борщев также выразил надежду, что получится добиться полного пересмотра дела «Нового величия».